Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
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Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı

19.05.2022 17:58
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde incir ve kayısı paketleme fabrikasının inşaat halindeki soğuk hava deposu duvarı işçilerin üzerine devrildi.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde incir ve kayısı paketleme fabrikasının inşaat halindeki soğuk hava deposu duvarı işçilerin üzerine devrildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kadın işçi, ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Serdaroğlu Mahallesi'nde Metin Keskin'e ait incir ve kayısı paketleme fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kaba inşaat tamamlanmış soğuk hava deposunun duvarı henüz belirlenemeyen nedenle kadın işçilerin üzerine devrildi. 30 işçiden 8'i çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı
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Aydın'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 8 kadın işçi yaralandı Aydın'da fabrika duvarının yıkılması sonucu 8 kadın işçi yaralandı Aydın'da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı Aydın'da bir fabrikanın duvarı yıkıldı: 8 yaralı
Kaynak: DHA

Jandarma, İnşaat, Aydın, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada duvar işçilerin üzerine devrildi: 8 yaralı - Son Dakika


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