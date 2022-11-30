Kocası tarafından vahşice öldüren genç kadın son kez baba evine getirildi - Son Dakika
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Kocası tarafından vahşice öldüren genç kadın son kez baba evine getirildi

30.11.2022 15:11

Kocası tarafından vahşice öldüren genç kadın son kez baba evine getirildi Fabrikada gördüğü katiline aşık olan Elif, ailesinin izniyle evlenmiş Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak, son kez baba evine getirildi.

Kocası tarafından vahşice öldüren genç kadın son kez baba evine getirildi

Fabrikada gördüğü katiline aşık olan Elif, ailesinin izniyle evlenmiş

DENİZLİ - Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak, son kez baba evine getirildi. Tekstil fabrikasında tanıştığı katiline aşık olan genç kadının, ailesinin izniyle evlendiği ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana gelen olayda, 18 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden dışarıya çıkarıp boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Ailesinin izniyle evlenmişti

Kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Elif Irmak'ın tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre Irmak le tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği öğrenildi.

100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak'ı önce göğsünden bıçakladıktan sonra başını keserek öldürdü. PAÜ adli tıp morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Irmak, tekstil işçisi olan babası Adem Çimen'in Pınarkent Mahallesi'ndeki evine getirildi. Genç kadın için helallik alındığı sırada, ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kızının katiline beddua eden acılı anne İpek Çimen, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Elif Irmak'ın cenazesi, daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketleri olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne uğurlandı.

Öte yandan jandarmadaki sorgusu süren cinayet zanlısının psikolojik sorunları olduğu ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi. Zanlının sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Ahmet Emre, Pamukkale, Pınarkent, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocası tarafından vahşice öldüren genç kadın son kez baba evine getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocası tarafından vahşice öldüren genç kadın son kez baba evine getirildi - Son Dakika
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