Son Dakika Haberleri: Fabrikada iş kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Fabrikada iş kazası: 2 yaralı

Fabrikada iş kazası: 2 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada devam eden çelik konstrüksiyon inşaatında çalışan 2 işçi bindikleri sepetin yan dönmesiı sonucu 3 metreden beton zemine düştü.

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada devam eden çelik konstrüksiyon inşaatında çalışan 2 işçi bindikleri sepetin yan dönmesiı sonucu 3 metreden beton zemine düştü. Biri ağır yaralı 2 işçi tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikanın Yeniköy Yolu üzerindeki tesislerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fabrikada taşeron olarak çalışan Mehmet Sarıdaş (60) ve Enes Talha Coşar (21) çelik konstrüksiyon inşaatı için sepetli araçla 3 metre yüksekliğe çıktı. Ancak bu sırada belirlenemeyen bir nedenle işçilerin olduğu sepet yan döndü. 2 işçi, beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan işçiler çağrılan ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Sarıdaş'ın yolda duran kalbi, doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. Sarıdaş daha sonra beyin kanaması teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bacağında kırık bulunan Enes Talha Coşar ise Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
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