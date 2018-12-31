Son Dakika Haberleri: Fabrikada İş Makinesi ile Duvar Arasında Sıkışarak Öldü

Fabrikada İş Makinesi ile Duvar Arasında Sıkışarak Öldü

54 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında çalışan İsmail Müsellimli (26), iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldü.

Fabrikada İş Makinesi ile Duvar Arasında Sıkışarak Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde ilaç fabrikasında çalışan İsmail Müsellimli (26), iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak öldü.

Olay saat 18.30 sıralarında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ilaç fabrikasında meydana geldi. Evli ve 4 aylık çocuk babası olan İsmail Müsellimli, fabrikada çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Durumu fark eden iş arkadaşları, Müsellimli'yi sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Müsellimli'nin durumunun ağır olduğunu belirledi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Müsellimli, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İsmail Müsellimli'nin cesedi nöbetçi savcının yaptığı ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:29 Kaynak: DHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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