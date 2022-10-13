Olay, sabah saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki birbirine bitişik tekstil ve çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin çalıştığı sırada, fabrikada balya indirme işinde kullanılan iş makinesi kontrolsüz şekilde duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan duvardan etrafa saçılan parçalarla, yakın bölgedeki 5 işçi yaralandı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı - Son Dakika

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