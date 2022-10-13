Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı - Son Dakika
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Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı

13.10.2022 11:45
Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı

ŞANLIURFA'da tekstil ve çırçır fabrikalarını ayıran duvara iş makinesi çarptı.

ŞANLIURFA'da tekstil ve çırçır fabrikalarını ayıran duvara iş makinesi çarptı. Yıkılan duvarın etrafa saçılan parçalarının isabet ettiği 5 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki birbirine bitişik tekstil ve çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin çalıştığı sırada, fabrikada balya indirme işinde kullanılan iş makinesi kontrolsüz şekilde duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yıkılan duvardan etrafa saçılan parçalarla, yakın bölgedeki 5 işçi yaralandı. İhbarla adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikada iş makinesinin çarptığı duvar yıkıldı: 5 işçi yaralı - Son Dakika
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