Fabrikada Kavga; Bekçi Tüfekle Vuruldu, 2 Kişi Darbedildi
1 saat önce
ÇORUM'da bir tuğla fabrikasında çıkan silahlı kavgada, fabrika bekçisi sırtından tüfekle vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
ÇORUM'da bir tuğla fabrikasında çıkan silahlı kavgada, fabrika bekçisi sırtından tüfekle vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
Olay, Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bir tuğla fabrikasında saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, fabrikanın gece bekçiliğini yapan Mehmet D.(50) ile fabrikada işçi olarak çalışan Burhan G.(20) ve Emri G.,(20), arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında tüfekle vurulan Mehmet D, sırt kısmına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı bekçi tüfeği karşı tarafın elinden alarak kabzası ile iki kişiyi kafalarından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı 3 kişi sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çorum
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:03 Kaynak: DHA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı, Ürettikleri Altın İçin Çorum'a Gelecek
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu