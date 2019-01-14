Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı
13 dakika önce
Fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralıİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı
İZMİR - İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:29 Kaynak: İHA
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