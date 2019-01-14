Son Dakika Haberleri: Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı

13 dakika önce

Fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralıİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu

Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:42:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]