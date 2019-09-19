Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada sızan kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:07 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada sızan kimyasal maddeden zehirlenen 8 kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında çalışan Döndü Güneş, Nurten Kaya, Sevim Kınalı, Kadriye Batık, Fatma Yılmaz, Semiha Kışla ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, akü temizliği yapıldığı sırada sızan kimyasal madde nedeniyle zehirlendi.
Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 8 kişinin tedavisi sürüyor.
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