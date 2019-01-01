Fabrikada Korkutan Yangın

Adıyaman'da, bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir yem fabrikasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yaşanan yangını fark eden fabrika çalışanları alevlere müdahale ederken durumu da itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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