Fabrikada Makineye Sıkışan İşçi, Öldü
1 saat önce
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir bisküvi fabrikasında makineye sıkışan Türkmen Damar (43), yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Çayırova
ilçesinde, bir bisküvi fabrikasında makineye sıkışan Türkmen Damar (43), yaşamını yitirdi.
Olay, önceki gün, Çayırova'da bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Caddesi'nde kurulu bisküvi fabrikasında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Türkmen Damar, fabrikada aniden hareket eden makineye sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurup, yardım istedi. Gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Türkmen Damar'ı Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Damar, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:22 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır
Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı