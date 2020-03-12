Fabrikada maske siparişleri için gece gündüz çalışma - Son Dakika
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Fabrikada maske siparişleri için gece gündüz çalışma

6 saat önce

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi'nde maske üretimi yapılan fabrikada siparişlere yetişmek için vardiya ve personel sayısı artırıldı.

Fabrikada maske siparişleri için gece gündüz çalışma, System.String[]

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi'nde maske üretimi yapılan fabrikada siparişlere yetişmek için vardiya ve personel sayısı artırıldı. Fabrikada, maske siparişlerini yetiştirmek için gece gündüz çalışılıyor.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 yıldır faaliyet gösteren fabrika, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koranavirüs salgınının ardından maske ihtiyacını karşılamak üzere üretim kapasitesini yüzde yüz artırdı. Tek kullanımlık steril maske üretimi yapan firma, talep sonrası üretim kısmında çalışan sayısını 20'den 32'ye çıkardı. Bununla birlikte yeni makinaların alındığı fabrikada, 3 vardiyaya dönüldü. Buna rağmen siparişleri yetiştirmekte güçlük yaşanıyor. Üretilen maskelerin yüzde 80'i Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

'50 MİLYON SİPARİŞ ALDIK'

Firma sahibi Süleyman Doğan, üretimlerinin yüzde 80'ini Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gönderdiklerini söyledi. Doğan, "Koronavirüsün çıkmasıyla maskeye yoğun bir talep oldu. Siparişleri  yetiştiremiyoruz ve uzun süre sonra vermek zorunda kalıyoruz. Geçen yıla göre siparişlerimiz yüzde bine varan oranda arttı. Yurt içinde eski müşterilerimize, hastanelere fiyat artımı olmadı, müşterilerimize eski fiyattan veriyoruz. Yurt dışında ise fiyatlar oldukça yükseldi. Siparişlere yetişmek için kapasite artırımı yaptık, yeni makineler aldık, vardiya artırımı yaptık. Aldığımız 50 milyon siparişin 30 milyonunu teslim ettik, üretime devam ediyoruz. Yeni siparişlerimizin teslimatı konusunda da süre veriyoruz. Yeni makine almak zorunda kaldık" dedi.


Organize Sanayi Bölgesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:17 Kaynak: DHA
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