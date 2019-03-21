Son Dakika Haberleri: Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü

Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde plastik granül üretimi yapılan geri dönüşüm fabrikasında plastik yıkama havuzuna düşen Mustafa Korkmaz (52), makinenin çarklarına sıkışarak öldü.

Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde plastik granül üretimi yapılan geri dönüşüm fabrikasında plastik yıkama havuzuna düşen Mustafa Korkmaz (52), makinenin çarklarına sıkışarak öldü.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de plastik granül üretimi yapan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Yıkama bölümünde çalışan Mustafa Korkmaz, dengesini kaybedip, plastik yıkama havuzuna düştü. Mesai arkadaşları, yıkama makinesinin çarklarına sıkışan Korkmaz için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mustafa Korkmaz'ın ölüm haberini alarak fabrikaya gelen yakınları, sinir krizi geçirdi, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Korkmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:36 Kaynak: DHA

Sakarya, Mustafa Korkmaz, Güncel
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