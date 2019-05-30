Son Dakika Haberleri: Fabrikada temizlik görevlisine tecavüz ettiği iddia edilen şefine gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Fabrikada temizlik görevlisine tecavüz ettiği iddia edilen şefine gözaltı

55 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki sigara fabrikasında, taşeron hizmet veren firmanın vardiya şefi Rasim D., temizlik görevlisi B.G. adlı kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Fabrikada temizlik görevlisine tecavüz ettiği iddia edilen şefine gözaltı, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesindeki sigara fabrikasında, taşeron hizmet veren firmanın vardiya şefi Rasim D., temizlik görevlisi B.G. adlı kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. B.G. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini ileri süren R.D., sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Bugün sabah saatlerinde Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.G., sigara fabrikasına hizmet veren taşeron firmada temizlik görevlisi olarak çalıştığını, bir gün önce saat 18.00 sıralarında, vardiya şefi olan Rasim D.'nin kendisini malzeme deposuna çağırıp kapıyı kilitlediğini ve nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek, şikayetçi oldu. B.G., korktuğu için bağıramadığını ve kimseden yardım isteyemediğini söyledi.
Bunun üzerine savcının tamimatıyla harekete geçen polis, Rasim D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde B.G. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia eden Rasim D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesi'ne sevk edildi. Burada da ifadesini tekrarlayan Rasim D., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:18 Kaynak: DHA
İzmir, Torbalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler AK Parti'li yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde "Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:13:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrikada temizlik görevlisine tecavüz ettiği iddia edilen şefine gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]