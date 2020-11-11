Fabrikada tüpgaz parlamasında yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fabrikada tüpgaz parlamasında yaralanan işçi hayatını kaybetti
11.11.2020 15:47
Samsun'da bir fabrikada çalışma yaparken tüpgaz parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da bir fabrikada çalışma yaparken tüpgaz parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Şeker Fabrikası binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kaynak ve kesim içinde çalışan 61 yaşındaki Hasan Güleç, kaçak yapan tüpgazdan biriken gazın alev alması sonucu yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırılan 3 çocuk babası Hasan Güleç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Güleç'n cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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