Fabrikada Üzerine Pamuk Balyası Devrilen İşçi Öldü
52 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir fabrikada üzerine pamuk balyası devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesindeki bir fabrikada üzerine pamuk balyası devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi
'deki bir iplik fabrikasında çalışan Dahil Bolat
'ın (50) üzerine çalışma esnasında pamuk balyası devrildi.
Bolat'ın mesai arkadaşları balyayı kaldırıp, 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cesedi otopsi için Türkoğlu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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