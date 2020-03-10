Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı

52 dakika önce

İzmit'te bir fabrikada çalışan 66 işçi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesindeki bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan 66 işçi, öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Vardiyayı sonlandıran işçiler, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan özel hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTRURMA BAŞLATILDI

Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 66 işçisinin tedavilerine devam edilirken, Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere işçilerin yediği yemekten numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
Alikahya, İzmit, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:40 
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