Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
52 dakika önce
İzmit'te bir fabrikada çalışan 66 işçi, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:40
İzmit Alikahya Fatih Mahallesindeki bir çelik fabrikasında gündüz vardiyasında çalışan 66 işçi, öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Vardiyayı sonlandıran işçiler, fabrikalara ait servisler ile çevrede bulunan özel hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTRURMA BAŞLATILDI
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 66 işçisinin tedavilerine devam edilirken, Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere işçilerin yediği yemekten numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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