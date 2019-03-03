Son Dakika Haberleri: Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Öldü

Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, deri fabrikasındaki tadilat sırasında yüksekten düşen işçi Tamer Yaman (53), hayatını kaybetti.

Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, deri fabrikasındaki tadilat sırasında yüksekten düşen işçi Tamer Yaman (53), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Velimeşe Mahallesi'ndeki deri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın tadilatında görev yapan işçi Tamer Yaman, yüksekten düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yaman'ın düştüğünü görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri, yaralı işçiyi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tamer Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ergene İlçe Jandarma  Komutanlığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Ergene, Tekirdağ, İşçi, Güncel
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