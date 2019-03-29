Son Dakika Haberleri: Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Tedavi Gördüğü Hastanede Öldü

Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Tedavi Gördüğü Hastanede Öldü

1 saat önce

KOCAELİ'de çalıştığı fabrikada yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek kafa tramvası geçiren Mustafa Kaçmaz (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Tedavi Gördüğü Hastanede Öldü, System.String[]
KOCAELİ'de çalıştığı fabrikada yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek kafa tramvası geçiren  Mustafa Kaçmaz (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, çarşamba günü  Dilovası ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olan Mustafa Kaçmaz, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kayberek 1 metre yükseklikten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kaçmaz'ın kafa tramvası geçirdiği belirlendi. Kaçmaz özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Kaçmaz, bu sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kaçmaz bugün Darıca Ak Minare Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan namazı sonrası toprağa verildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:51 Kaynak: DHA

İşçi, Kocaeli, Mustafa Kaçmaz, Güncel
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