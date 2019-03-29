Fabrikada Yüksekten Düşen İşçi Tedavi Gördüğü Hastanede Öldü
1 saat önce
KOCAELİ'de çalıştığı fabrikada yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek kafa tramvası geçiren Mustafa Kaçmaz (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'de çalıştığı fabrikada yaklaşık 1 metre yükseklikten düşerek kafa tramvası geçiren Mustafa Kaçmaz
(25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, çarşamba günü Dilovası
ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olan Mustafa Kaçmaz, çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kayberek 1 metre yükseklikten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kaçmaz'ın kafa tramvası geçirdiği belirlendi. Kaçmaz özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Kaçmaz, bu sabah saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kaçmaz bugün Darıca
Ak Minare Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan namazı sonrası toprağa verildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:51 Kaynak: DHA
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