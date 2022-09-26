Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma odasındaki vanayı kontrol için gittikten sonra sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçi, toprağa verildi. Gazdan etkilenen diğer işçi Enes Kayış'ın hayati tehlikesi devam ederken, olaya müdahalede hastanelik olan 3 itfaiye eri de taburcu oldu.

Olay, dün saat 22.50'de Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş (31), Yasin Başyiğit (23) ve Emrah Deniz'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi.