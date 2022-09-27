FABRİKADA ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 3 İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

FABRİKADA ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 3 İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

27.09.2022 10:35

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için gittikten sonra sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçi ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için gittikten sonra sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçi ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Gazdan etkilenen diğer işçi Enes Kayış'ın ise hayati tehlikesi devam ederken, olaya müdahale ederken etkilenerek hastanelik olan 3 itfaiye eri de hastanede taburcu oldu.

Olay, dün saat 22.50 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş(31), Yasin Başyiğit(23) ve Emrah Deniz'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

ZEHİRLENEN DİĞER İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ

Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Kayış'ın durumunun ağır olduğu, entübe edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İTFAİYE ERLERİ TABURCU OLDU

Öte yandan, 4 işçiyi bulundukları yerden çıkaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 3 itfaiye eri de, içeriye oksijen tüpleriyle girmelerine rağmen sızan gazdan etkilenmişti. Gerede Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan itfaiye erleri Ramazan Kalem, Seyit Ahmet Aydemir ve Halim Ölmez tedavilerinin ardından taburcu oldu.

3 MESAİ ARKADAŞI YAN YANA UĞURLANDI

Olayda hayatını kaybeden Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz için, Gerede ilçesinde bulunan Yeni Camii'de cenaze namazı kılındı. Törene, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mutlu Karataş Yunuslar köyünde ve Yasin Başyiğit de Yakakaya köyünde toprağa verildi. Emrah Deniz'in cenazesi ise eşinin memleketi olan Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada olayla ilgili Gerede cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Sızıntının sebebi ve olayda ihmalin olup olmadığıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda polis tarafından fabrika gece vardiyası amiri ve fabrika müdürü, bunun yanı sıra olayın tüm tanıklarının ifadeleri alındı.

YORUMLAR
500
Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı Bolu'da yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kardeşi itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FABRİKADA ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 3 İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: FABRİKADA ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 3 İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement