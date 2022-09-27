FABRİKADA ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBEDEN 3 İŞÇİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için gittikten sonra sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybeden 3 işçi ilçede düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı. Gazdan etkilenen diğer işçi Enes Kayış'ın ise hayati tehlikesi devam ederken, olaya müdahale ederken etkilenerek hastanelik olan 3 itfaiye eri de hastanede taburcu oldu.

Olay, dün saat 22.50 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş(31), Yasin Başyiğit(23) ve Emrah Deniz'in (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

ZEHİRLENEN DİĞER İŞÇİ ENTÜBE EDİLDİ

Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Kayış'ın durumunun ağır olduğu, entübe edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İTFAİYE ERLERİ TABURCU OLDU

Öte yandan, 4 işçiyi bulundukları yerden çıkaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 3 itfaiye eri de, içeriye oksijen tüpleriyle girmelerine rağmen sızan gazdan etkilenmişti. Gerede Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan itfaiye erleri Ramazan Kalem, Seyit Ahmet Aydemir ve Halim Ölmez tedavilerinin ardından taburcu oldu.

3 MESAİ ARKADAŞI YAN YANA UĞURLANDI

Olayda hayatını kaybeden Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz için, Gerede ilçesinde bulunan Yeni Camii'de cenaze namazı kılındı. Törene, hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mutlu Karataş Yunuslar köyünde ve Yasin Başyiğit de Yakakaya köyünde toprağa verildi. Emrah Deniz'in cenazesi ise eşinin memleketi olan Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada olayla ilgili Gerede cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Sızıntının sebebi ve olayda ihmalin olup olmadığıyla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda polis tarafından fabrika gece vardiyası amiri ve fabrika müdürü, bunun yanı sıra olayın tüm tanıklarının ifadeleri alındı.