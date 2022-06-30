Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı - Son Dakika
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Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı

30.06.2022 13:08
Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı

ADANA'da, ayrı yaşadığı Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikadaki kavgada araya giren Tolga Kılıç'ı (33) bıçaklayarak öldüren Durmuş Yıldız'ın asıl hedefinin, eşi ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Veli Kaya olduğu ortaya çıktı.

ADANA'da, ayrı yaşadığı Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikadaki kavgada araya giren Tolga Kılıç'ı (33) bıçaklayarak öldüren Durmuş Yıldız'ın asıl hedefinin, eşi ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Veli Kaya olduğu ortaya çıktı. Kaya'yı boğazına bıçak dayayarak yaralayan Yıldız'ın, engel olmak isteyen Kılıç'ı öldürdüğü belirtildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Yıldız, iddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikayı geldi. Elindeki bıçakla bağırarak eşini arayan Yıldız'ı, kadının mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya engellemek istedi. Durmuş Yıldız, bu sırada Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayayıp, rehin aldı. Cansu Yıldız da kaçarak cep telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp, yardım istedi. Kaya, anlık dalgınlığında Yıldız'ın elinden kurtuldu. Durmuş Yıldız, daha sonra eşinin peşinden gitmek istedi. Bu kez de Tolga Kılıç, araya girerek Yıldız'ı engellemeye çalıştı.

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLANDIBu sırada Durmuş Yıldız, Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözü önünde karnından bıçakladı. Kılıç, kanlar içinde yere yığılırken, Yıldız da otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga Kılıç ile boynundan yaralanan Veli Kaya, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Veli Kaya ile Cansu Yıldız ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tolga Kılıç'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cansu Yıldız'ın, aynı fabrikada çalıştığı ve Durmuş Yıldız'ın saldırısında boğazından yaralanan Veli Kaya ile ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Yıldız'ın, bu nedenle Kaya'yı öldürmek için fabrikaya geldiği, 3 çocuk babası Kılıç'ı da kavgayı ayırmak isteyince bıçakladığı belirlendi. 'EŞİ PERİŞAN HALDE'Otopsi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Tolga Kılıç'ın amcası Yaşar Kılıç, yeğeninin konuyla ilgisi olmadığını belirterek, "Katil zanlısı, eşiyle ilişkisi olan birini öldürmek için fabrikaya giriyor. Tolga da o an fabrikadaymış ve saldırıyı önlemek için araya giriyor. Öldürmek istediği kişi elinden kaçınca Tolga'yı bıçaklıyor. Yeğenim kan kaybından vefat etti. Eşi de o an olay yerindeydi ve şu anda perişan halde. Eli bıçaklı kişi, nasıl fabrikaya bu kadar rahat girebiliyor? Böyle insanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tolga Kılıç'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polisin uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alınan Durmuş Yıldız'ın ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Veli Kaya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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