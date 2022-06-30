Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı (2)

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adana'da fabrikada birlikte çalıştığı Cansu Yıldız'ı, ayrı yaşadığı eşi Durmuş Yıldız'dan korumaya çalışırken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Tolga Kılıç'ın (33) Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Kılıç'ın cenazesi, yakınları tarafından yıkanması için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlığa çocukları Hatice (6) ve Mirza (1) ile gelen eşi Makbule Kılıç (33), cenaze aracını görünce gözyaşlarına boğuldu. Kılıç'ın annesi Hatice Kılıç ve kız kardeşi Zümrüt Dönmez ise güçlükle ayakta durabildi.

'ÇOCUKLARIMIN BABASINI GETİRİN'Eşinin öldürüldüğü anlara tanık olan Makbule Kılıç, "Bıçakla saldırdı, o sırada ben de oradaydım, benim de üzerime yürüdü. Eşimin yanına kaçınca müdahale etmeye çalıştı. Eşim araya girip, bıçağı almaya çalıştı ancak başaramadı. O da eşimi bıçakladı. Kaçmasam beni de yaralayacaktı. Çocuklarımı yetim bıraktı. Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime 'baba' diyecek? Çocuklarımın babasını getirin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.'OĞLUMU YOKLUKLA BÜYÜTTÜM'Annesi Hatice Kılıç ise, "Ben oğlumu yoklukla büyüttüm. Biricik oğlumdu o benim, umudumdu. Tolgam, kuzum. Bize o bakıyordu. Katili cezasını çeksin" diye konuştu.'ÇUKURDA YATARKEN BULDUM'Tolga Kılıç'ın birlikte çalıştığı kuzeni Aygün Baştan da, "Kuzenimi bıçakladıktan sonra kaçtı. Kuzenimin koşup, kapının üstünden atladığını gördüm. Fabrikanın çevresindeki araziyi aramaya başladım. Kuzenimi yol kenarındaki bir çukurun içinde yatarken buldum. Nefes alıyordu ama durumu ağırdı. Hastaneye götürdük ancak kurtarılamadı" dedi.Tolga Kılıç'ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Sarıçam ilçesine bağlı Yarımca Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.