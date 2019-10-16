Son Dakika Haberleri: Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
Son Dakika Güncel Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

51 dakika önce

ADIYAMAN'da bir fabrikaya giren 5 hırsız, dalgıç pompasında kullanılan 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı.

Fabrikadaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

ADIYAMAN'da bir fabrikaya giren 5 hırsız, dalgıç pompasında  kullanılan 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, dün akşam Gölbaşı- Adıyaman Karayolu üzerindeki parke imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Gece yarısı fabrikaya giren kimliği belirsiz 5 kişi, dalgıç pompalarında kullanılan makaraya sarılı 30 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Ardından da kaçtı.

İşletme sahibi Ü.K.'nin sabah iş yerine gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili jandarma çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde maskeli 5 kişinin, kablo makarasını sürüyerek, götürmesi yer alıyor.


Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:25 Kaynak: DHA
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