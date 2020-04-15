Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar - Son Dakika
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Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar

6 saat önce

EDİRNE'de bir tekstil fabrikasının ücretli izne ayırdığı çalışanlardan 30 gönüllü, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarına destek amaçlı evlerinde günde toplam 15 bin maske üretiyor.

Fabrikadaki makinelerini evlerine taşıyıp, sağlıkçılar için maske üretiyorlar, System.String[]

EDİRNE'de bir tekstil fabrikasının ücretli izne ayırdığı çalışanlardan 30 gönüllü, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarına destek amaçlı evlerinde günde toplam 15 bin maske üretiyor. Fabrikada çalıştıkları izolasyon kıyafetleriyle evlerinde dikiş makinesinin başına oturan çalışanlar, gece gündüz maskeleri üretmek için ter akıtıyor.

Edirne'de bir tekstil fabrikası, koronavirüs salgınında sağlık önlemleri kapsamında çalışanlarını ücretli izne ayırdı. Ancak fabrika yönetimi, çalışanlarından, salgında en yüksek risk grubundaki sağlık çalışanları için maske üretmelerini istedi. Bunun için gönüllü olan 30 çalışanın evine dikiş makineleri gönderildi. İşyerinde çalıştıkları izolasyon ortamını evlerinde de sağlayan 30 gönüllü günde toplam 15 bin maske üretme kapasitesine ulaştı.

'MAKİNELERİMİZİ EVLERİMİZE GETİRDİK'

Fabrikada bant şefi olarak çalışan Canan Pekgökçen, sağlık çalışanları için evlerinde gönüllü olarak maske diktiklerini ve bu işi severek yaptıklarını söyledi. Fabrikada 27 yıldır çalıştığını söyleyen Pekgökçen, "Fabrikamız ücretli izne ayırdı bizi ve maske dikimi için gönüllü aradıklarını söylediler. Bizler de gönüllü olduk. Makineleri evlerimize getirip maske dikimini başlattık. Bu sayede sağlıkçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz evlerimizde" dedi.

Günde en az 7 saat evinde maske ürettiğini söyleyen Pekgökçen, "Benim günlük hedefim günde 700 - 800 adet maske dikmek. İşimi severek yaptığım için çok mutluyum. Hem işime devam etmiş oluyorum hem de sağlıkçılarımıza destek vermiş oluyorum. Evde en az 7 saat çalışıyorum. Hatta fabrikadan daha fazla çalışıyoruz evde. Özverili ve gönüllü şekilde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umuyorum ki bir an önce tüm dünya ve Türkiye'de bu virüsten kurtuluruz" diye konuştu.

'GÜNDE 500 MASKE DİKİYORUZ'

Fabrika çalışanı Songül Dağlı ise aynı işyerinde gibi evde çalıştıklarını ve sağlık çalışanlarına destek olduklarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Dağlı, "Günde 500'e yakın maske dikiyoruz. Toplamda 30 kişiyiz bu şekilde gönüllü. Zaten bildiğimiz iş, bizim için zor olmuyor. Bu salgının bir an önce bitmesini ve işlerimize geri dönmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE EVİMİZDEN DESTEK OLUYORUZ'

Fabrikanın ücretli izne ayırdığı gönüllü maske üretenlerden Yasemin Yıldırım da yaşanan zor günlerde devletin ve milletin yanında olduklarını kaydetti. Yıldırım, "Koronavirüs salgını nedeniyle ücretli izne ayırdı fabrikamız bizi. Bu süreçte fabrikamız maske üretileceğini ve gönüllü aradıklarını söyledi. Biz de gönüllü olduk ve makine talep ettik eve fabrikadan. Şimdi evimizden sağlıkçılarımıza destek amaçlı maske üretiyoruz. Bu zor günlerde elimizden geldiğince devletimizin ve milletimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Lütfen evimizde kalalım" dedi.


Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:53 Kaynak: DHA

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