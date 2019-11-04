Son Dakika Haberleri: Fabrikadaki pamuk balyaları alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadaki pamuk balyaları alev aldı

Fabrikadaki pamuk balyaları alev aldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir çırçır fabrikasında yangın çıktı.

Fabrikadaki pamuk balyaları alev aldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir çırçır fabrikasında yangın çıktı. Pamuk balyalarının tutuşması üzerine çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Sanayi Mahallesindeki bir çırçır fabrikasında yaşandı. Fabrikanın pamuk deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ile fabrika çalışanları yaptı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında pamuk balyalarının zarar gördüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
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