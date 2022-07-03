Son dakika haberleri... Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği

03.07.2022 14:15

Son dakika haberine göre Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki atıklarda çıkan yangın sonrası hidrojen sülfür gazı etrafta yoğun bir kokuya neden oldu Jandarma ve AFAD ekipleri kokuya neden olan hidrojen sülfür gazı nedeniyle çevredeki vatandaşları uyarırken, AFAD...

Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği

Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki atıklarda çıkan yangın sonrası hidrojen sülfür gazı etrafta yoğun bir kokuya neden oldu

Jandarma ve AFAD ekipleri kokuya neden olan hidrojen sülfür gazı nedeniyle çevredeki vatandaşları uyarırken, AFAD ekipleri ölçüm yaptı

Bir itfaiye erinin yaralandığı yangında ekiplerin soğutma ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor

MANİSA - Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesinde atıkların bulunduğu bölgede çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralanırken, havaya yayılan hidrojen sülfür gazı nedeniyle jandarma ve AFAD ekipleri çevredekileri uyardı. AFAD ekipleri zehirli gazla ilgili ölçümler yaptı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Muradiye OSB'de faaliyet gösteren bir firmanın atıklarının olduğu bahçede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma müdahale ederken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. Fabrikanın bahçesindeki atıklardan çıkan yangın fabrika binasına da sıçrarken, yangına müdahale eden itfaiye eri Musa Güzel yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, AFAD Manisa İl Müdürlüğü tarafından atık malzemenin yanması nedeniyle açığa çıkan hidrojen sülfür gazıyla ilgili ölçümler yapıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri çevredeki vatandaşları ve fabrika çalışanlarını dumana maruz kalmamaları konusunda uyarırken, AFAD İzmir İl Müdürlüğünden gelen bir ekip de gaz ölçüm çalışmalarına devam ediyor.

Yangın sırasında yaralanan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği ve sağ bacağında yanık olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | MERMER FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN Son dakika haberleri | MERMER FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN Son dakika... Tuzla'da gemide yangın paniği Son dakika... Tuzla'da gemide yangın paniği
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement