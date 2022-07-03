Son dakika haberleri... Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği

Fabrikadaki yangın sonrası zehirli gaz paniği

Manisa'da bir fabrikanın bahçesindeki atıklarda çıkan yangın sonrası hidrojen sülfür gazı etrafta yoğun bir kokuya neden oldu

Jandarma ve AFAD ekipleri kokuya neden olan hidrojen sülfür gazı nedeniyle çevredeki vatandaşları uyarırken, AFAD ekipleri ölçüm yaptı

Bir itfaiye erinin yaralandığı yangında ekiplerin soğutma ve gaz ölçüm çalışmaları devam ediyor

MANİSA - Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesinde atıkların bulunduğu bölgede çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralanırken, havaya yayılan hidrojen sülfür gazı nedeniyle jandarma ve AFAD ekipleri çevredekileri uyardı. AFAD ekipleri zehirli gazla ilgili ölçümler yaptı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Muradiye OSB'de faaliyet gösteren bir firmanın atıklarının olduğu bahçede saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma müdahale ederken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. Fabrikanın bahçesindeki atıklardan çıkan yangın fabrika binasına da sıçrarken, yangına müdahale eden itfaiye eri Musa Güzel yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alındı. Kontrol altına alınan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, AFAD Manisa İl Müdürlüğü tarafından atık malzemenin yanması nedeniyle açığa çıkan hidrojen sülfür gazıyla ilgili ölçümler yapıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri çevredeki vatandaşları ve fabrika çalışanlarını dumana maruz kalmamaları konusunda uyarırken, AFAD İzmir İl Müdürlüğünden gelen bir ekip de gaz ölçüm çalışmalarına devam ediyor.

Yangın sırasında yaralanan itfaiye erinin tedavisinin devam ettiği ve sağ bacağında yanık olduğu öğrenildi.