Son Dakika Haberleri: Fabrikadan 200 Bin Lira Değerinde Makine Çalan 3 Zanlı Tutuklandı

Fabrikadan 200 Bin Lira Değerinde Makine Çalan 3 Zanlı Tutuklandı

19 dakika önce

Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir fabrikadan toplam 200 bin lira değerinde makine çalan 3 kişi tutuklandı.

Fabrikadan 200 Bin Lira Değerinde Makine Çalan 3 Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Ankara'nın Ayaş ilçesinde bir fabrikadan toplam 200 bin lira değerinde makine çalan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğurçayırı Mahallesi'nde bulunan fabrika etrafında şüpheli araçların olduğu ihbarını aldı. Çalışma sonucunda durumundan şüphelenilen iki araçta arama yapıldı.

Araçlarda değeri 200 bin lirayı bulan domates kesme makinesi, yıkama-ısıtma makinesi ve rende makinesi ele geçirildi.

Fabrikanın ana nizamiye kapısını kırarak içeriye girdikleri anlaşılan E.K, S.D. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Ele geçirilen makineler, inceleme yapıldıktan sonra fabrika sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:57 Kaynak: AA

Ayaş, Ankara, Güncel
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