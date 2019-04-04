Fabrikadan 200 Bin Lira Değerinde Makine Çalan 3 Zanlı Tutuklandı

Ankara
'nın Ayaş
ilçesinde bir fabrikadan toplam 200 bin lira değerinde makine çalan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Uğurçayırı Mahallesi'nde bulunan fabrika etrafında şüpheli araçların olduğu ihbarını aldı. Çalışma sonucunda durumundan şüphelenilen iki araçta arama yapıldı.
Araçlarda değeri 200 bin lirayı bulan domates kesme makinesi, yıkama-ısıtma makinesi ve rende makinesi ele geçirildi.
Fabrikanın ana nizamiye kapısını kırarak içeriye girdikleri anlaşılan E.K, S.D. ve Y.Ç. gözaltına alındı.
Ele geçirilen makineler, inceleme yapıldıktan sonra fabrika sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.