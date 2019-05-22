Son Dakika Haberleri: Fabrikadan 4,5 Ton Demir Çalan Şüpheli Tutuklandı

Fabrikadan 4,5 Ton Demir Çalan Şüpheli Tutuklandı

8 saat önce

Bartın'da, demir çelik fabrikasından 4,5 ton demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fabrikadan 4,5 Ton Demir Çalan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Bartın'da, demir çelik fabrikasından 4,5 ton demir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Boğaz mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurmak istedi.

"Dur" ihbarına uymayan kamyonet, ekiplerce takibe alındı. Demir yüklü olduğu belirlenen araç, Topluca köyünde park halinde bulundu.

Bölgede arama çalışması yapan ekipler, kamyonetin sürücüsü olduğu tespit edilen T.D'yi arazide yakaladı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada kamyonete yüklü 4,5 ton demirin, bir demir çelik fabrikasından çalındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Jandarma, Bartın, Güncel
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