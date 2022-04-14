Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika
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Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı

14.04.2022 13:31
Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı

Aksaray'da kalorifer peteği fabrikasından 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da kalorifer peteği fabrikasından 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kalorifer peteği üretim fabrikasından 7 ayrı bakır kaynak diski çalındı. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri olay yerinde yaptığı inceleme ve araştırmada hırsızlığı gerçekleştiren şahsın Bilal B. (22) olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından merkeze bağlı Karkın köyünde saklandığı belirlenen hırsızlık şüphelisi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın yakalandığı barakada yapılan aramada fabrikadan çaldığı bakır kaynak diskleri de ele geçirilirken, malzemeler fabrika sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor. - AKSARAY

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İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fabrikadan 50 bin liralık bakır kaynak diski çalan şüpheliyi jandarma yakaladı - Son Dakika
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