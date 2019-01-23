Fabrikadan Bırakılan Demir Tozu Mahalleyi Kapladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasından bırakılan demir tozu mahalleyi etkisi altına aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasından bırakılan demir tozu mahalleyi etkisi altına aldı.



Olay Körfez Yeniyayla mahallesinde meydana geldi. Mahallede uzun süredir faaliyet gösteren bir demirdöküm fabrikasının deposundan yaklaşık 2 gün önce bir toz bulutu havalandı. Bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen toz bulutunun içerisinde demir tozu da tespit edildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca mahalleyi etkileyen toz bulutu daha sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı. - Körfezkocaeli

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