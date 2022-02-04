Üye Girişi
Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu - Son Dakika

Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu

04.02.2022 20:09

Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu Ekiplerin müdahalesi yangını önlediDÜZCE – Düzce'de binek ve hafif ticari araçlara yönelik kauçuk ile metal parça üretimi yapan fabrikada yükselen dumanlar korkuttu.

Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu

Ekiplerin müdahalesi yangını önledi

DÜZCE – Düzce'de binek ve hafif ticari araçlara yönelik kauçuk ile metal parça üretimi yapan fabrikada yükselen dumanlar korkuttu. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binek ve hafif ticari araçlara yönelik kauçuk ve metal parça üretimi yapan Kautek isimli fabrikada henüz bilinmeyen sebeplerle dumanlar yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler fabrika personellerini dışarıya çıkartarak yangına müdahalede bulundu. Alevlerin kaynağına ulaşarak yangın söndürülürken, bölgede bulunan çalışanlar korku dolu dakikalar yaşadı. Fabrikada maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu
Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu
Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu
Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu

YORUMLAR
500

Fabrika, Yangın, Metal, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:27 Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 15 yaralı
19:51 Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 248 kişi vefat etti, 111 bin 157 yeni vaka tespit edildi
19:48 Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan darp iddiası! Kafasını cama vurup ''Seni gebertirim'' demiş
19:34 Boşanma aşamasındaki genç sinirlerine hakim olamadı! Yolun ortasında aracını ateşe verdi
19:25 David Beckham'dan herkesi şaşkına çeviren itiraf! Eşi Victoria, 25 yıldır aynı yemeği yiyor
18:58 Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! Yıldız futbolcu imza için yola çıkıyor
18:52 Son Dakika: Ümraniye T tipi cezaevinde yangın felaketi! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
18:28 Son Dakika: Edirne'de Adalet Anıtı'na saldırdığı sebebiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 20:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Fabrikadan çıkan dumanlar korkuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement