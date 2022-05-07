Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat! - Son Dakika
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Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!

07.05.2022 10:50

Kütahyalı esnaf Ali Yumuk, her ayrıntısıyla orijinal 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza edip, 125 bin TL'ye sattı. Fiyat konusunda aşırı pahalı diyenler de oldu, "ucuza gitmiş" diyenler de.

Kütahyalı esnaf Ali Yumuk, her ayrıntısıyla orijinal 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza edip, 125 bin TL'ye sattığını söyledi. Ziraat Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde oto yıkamacılığı yapan Yumuk, 29 yaşındaki aracının 39 bin kilometre olduğunu ifade etti.

"125 BİN TL'YE SATTIM"

Yumuk, "Aracımız 1993 model olup, 39 bin kilometrede. Bu araç 29 yaşına kadar orijinal kalmış. Tüp takılmamış. Boyası, kaportası her parçası orijinal. Benzinlik şekilde kullanılmış. Teyp bile takılmamış araç. Koltukları sıfır, hiç leke yol. Teyp ve hoparlör yok. İnşallah kıymet bilecek bir abimize gitti. Aracımı İzmir'den bir abimize 125 bin TL'ye sattım" dedi.

"SIFIRI OLMAYAN BİR ARAÇ"

Sözlerine devam eden Yumuk, "Aslında değeri daha fazla. Biz temiz kullandık. İnşallah alan abimizde temiz kullanır. Tofaş bir hastalıktır. Bu araçların manevi değeri var. Sıfırı olmayan bir araç. Sıfırı olmadığı için bu araçlar kıymetli ve meblağı yüksek" diye konuştu. Ali Yumuk, aylarca gözü gibi baktığı aracını çekiciye yükleyerek yeni sahibine ulaştırdı.

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Türk Lirası, Tragger, Esnaf, Tofaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat! - Son Dakika


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