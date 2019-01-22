Fabrikadan Elektronik Eşya Çalan Zanlılar Yakalandı
49 dakika önce
Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir fabrikadan elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle 6 zanlı yakalandı.
Elazığ
'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir fabrikadan elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle 6 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yazıkonak
Beldesi Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan bir fabrikadan hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine sevk edilen İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 2'si fabrikanın çatısına saklanan, biri de pencereden kaçmaya çalışan 3 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların ifadeleri doğrultusunda ekipler, 3 şüpheliyi de fabrikadan çalındığı tespit edilen 3 bilgisayar ve yazıcıyı kent merkezinde satmaya çalışırken gözaltına aldı.
Hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:54 Kaynak: AA
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