Son Dakika Haberleri: Fabrikadan Elektronik Eşya Çalan Zanlılar Yakalandı

Fabrikadan Elektronik Eşya Çalan Zanlılar Yakalandı

49 dakika önce

Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir fabrikadan elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle 6 zanlı yakalandı.

Fabrikadan Elektronik Eşya Çalan Zanlılar Yakalandı, System.String[]
Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir fabrikadan elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle 6 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikadan hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2'si fabrikanın çatısına saklanan, biri de pencereden kaçmaya çalışan 3 zanlıyı yakaladı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda ekipler, 3 şüpheliyi de fabrikadan çalındığı tespit edilen 3 bilgisayar ve yazıcıyı kent merkezinde satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:54 Kaynak: AA

Elazığ, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı ABD Ordusuna Transseksüel Asker Alımı Yasaklandı

AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti 15 Yaşındaki Çocuk Erden Doğum Yaptı, Bebeği İhmale Kurban Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 21:43:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fabrikadan Elektronik Eşya Çalan Zanlılar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]