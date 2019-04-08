Son Dakika Haberleri: Fabrikadan Hırsızlık Yapan 2 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Fabrikadan Hırsızlık Yapan 2 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta kullanılmayan fabrika binasından hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Fabrikadan Hırsızlık Yapan 2 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta kullanılmayan fabrika binasından hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan tarhana fabrikasından hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının 2 kişinin duvardan atlayarak girdikleri fabrikadan çuvallar içerisinde malzeme çıkarıp kamyonete yüklediklerini belirtmesi üzerine polis ekipleri, kamyoneti organize sanayi bölgesinde durdurdu. Araçta bulunan F.D. ve A.A., polis tarafından gözaltına alınırken, çalınan malzemelerde fabrika sahibine teslim edildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:31 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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