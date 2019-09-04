Fabrikadan kumaş hırsızlığı zanlıları operasyonla yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasından kumaş çaldığı iddia edilen 4 kişi operasyonla yakalandı.
Ulaş Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasından 20 ton kumaş çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, fabrikadan çalınan 20 ton kumaş ile hırsızlıkta kullanılan tırın dorsesi ele geçirildi.
Ekipler, tırın çekicisini de İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde terk edilmiş halde buldu.
Güvenlik kameralarını inceleyerek titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.
Ele geçirilen kumaş, sahibine teslim edildi.
Bu arada hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.