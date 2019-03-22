Fabrikalardaki tehlikeye karşı sanayiciden destek paketi çağrısı
2 saat önce
Fabrikalarda yaşanacak faciaların önüne geçmek için yürürlüğe giren SEVESO III Direktifleri için sanayici destek paketi bekliyor.
Fabrikalarda yaşanacak faciaların önüne geçmek için yürürlüğe giren SEVESO III Direktifleri için sanayici destek paketi bekliyor. Maliyeti 1.5 milyon lira artıracak önlemler için sanayici ortak akılla 9- 10 Nisan
'da Bilişim Vadisi'nde bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:16
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