Son Dakika Haberleri: Fabrikalardaki tehlikeye karşı sanayiciden destek paketi çağrısı

Fabrikalardaki tehlikeye karşı sanayiciden destek paketi çağrısı

2 saat önce

Fabrikalarda yaşanacak faciaların önüne geçmek için yürürlüğe giren SEVESO III Direktifleri için sanayici destek paketi bekliyor.

Fabrikalardaki tehlikeye karşı sanayiciden destek paketi çağrısı, System.String[]
Fabrikalarda yaşanacak faciaların önüne geçmek için yürürlüğe giren SEVESO III Direktifleri için sanayici destek paketi bekliyor. Maliyeti 1.5 milyon lira artıracak önlemler için sanayici ortak akılla 9- 10 Nisan'da Bilişim Vadisi'nde bir araya gelecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:16 

10 Nisan, Ekonomi
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