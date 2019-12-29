Fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Konya'da 18 günde 3 ayrı fabrikadan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da 18 günde 3 ayrı fabrikadan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde 18 günde 3 hırsızlık olayının yaşanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, S.Ç. (24), Ö.M. (22), F.B. (19), İ.G. (37), S.Ş. (16) ile T.D'nin (16) hırsızlık olayına karıştığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, 3 farklı alüminyum fabrikasından 700 kilogram alüminyum ve bakır malzeme ile fabrikadaki çelik kasayı açarak içerisindeki bir miktar parayı aldığı iddia edilen şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden F.B. ile İ.G, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, yaşı küçük olan S.Ş. ile T.D. Çoçuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheliler S.Ç. ve Ö.M. adliyeye sevk edildi.

Fabrikalardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:39 Kaynak: AA
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