Fabrikalardan Kablo Hırsızlığı Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Denizli
'de kar maskeleriyle girdikleri 5 fabrikadan 150 bin liralık kablo hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Acıpayam
, Honaz
ve Tavas
ilçelerindeki 5 kablo fabrikasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, yüzlerini kar maskesiyle gizleyerek kablo fabrikalarından hırsızlık yapan 3 kişinin olduğunu tespit etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların iş yerlerindeki büyük makaralara sarılı bakır kabloları yuvarlayarak götürdükleri görüldü.
Jandarma, fabrikalardan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen İ.A (30), M.Ö (34) ve G.S'yi (28) Tavas ilçesine bağlı Solmaz
Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, hırsızlıkta kullanılan kar maskeleri ve eldivenler ile fabrikalardan çalınan 150 bin lira değerinde bakır kablo ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.