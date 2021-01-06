Fabrikanın 2 milyon 40 bin TL'si ile alem yapan muhasebeci tutuklandı - Son Dakika

Fabrikanın 2 milyon 40 bin TL'si ile alem yapan muhasebeci tutuklandı

06.01.2021 10:09
Fabrikanın 2 milyon 40 bin TL'si ile alem yapan muhasebeci tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde fabrikanın bankaya yatırılması gereken 2 milyon 40 bin TL'sini çalarak yakınlarıyla alem yaparken yakalanan muhasebeci A.C.O. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde fabrikanın bankaya yatırılması gereken 2 milyon 40 bin TL'sini çalarak yakınlarıyla alem yaparken yakalanan muhasebeci A.C.O. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay 15 Aralık 2020 günü Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinlen bilgiye göre iş yeri yetkilileri tarafından şirket hesabına yatırılması için verilen 2 milyon 40 bin TL'yi alan fabrika muhasebecisi A.C.O., bankaya yatırmadığı paralarla birlikte ortadan kayboldu. Fabrika yetkililerinin durumu fark ederek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İnceme sonrasında A.C.O.'nun çaldığı paralar ile 2 akrabası ve 1 arkadaşı ve kendisine otomobil ile ticari taksi plakası aldığı, Sakarya ve Kocaeli'de otellerde yer ayırtarak yakınları ile alem yaptığı belirlendi.

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.F.Y. adlı arkadaşı ile otomobilde alem yapan A.C.O.'yu Sakarya'da, olaya karıştığı belirlenen A.A, Y.G, A.B ve A.B adlı 4 şahıs ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, çalıntı paralar ile alındığı tespit edilen otomobillere ise el konuldu.

Alemci muhasebeci ve yakınları adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 6 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan fabrika muhasebecisi A.C.O. tutuklanırken, gözaltına alınan A.F.Y., A.A., Y.G., A.B. VE A.B. serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Fabrikanın 2 milyon 40 bin TL'si ile alem yapan muhasebeci tutuklandı

Türk Lirası, Çayırova, Fabrika, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın 2 milyon 40 bin TL'si ile alem yapan muhasebeci tutuklandı - Son Dakika


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