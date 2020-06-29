Fabrikanın açık depolama alnındaki atık kağıtlar alev alev yandı - Son Dakika

Fabrikanın açık depolama alnındaki atık kağıtlar alev alev yandı

- Fabrikanın açık depolama alnındaki atık kağıtlar alev alev yandı İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte kontrol altına aldı Kocaeli-Sakarya sınırında bir fabrikanın açık depolama alanında bulunan atık kağıtlar alevlere teslim oldu.

- Fabrikanın açık depolama alnındaki atık kağıtlar alev alev yandı

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İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte kontrol altına aldı

KOCAELİ - Kocaeli- Sakarya sınırında bir fabrikanın açık depolama alanında bulunan atık kağıtlar alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürdü.

Olay, Kocaeli ile Sakarya sınırındaki Çiftlik Caddesi'nde bulunan çatı ve izolasyon malzemesi üretimi yapan fabrikanın açık depolama alanında bulunan atık kağıt balyalarında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Atık kağıtlardan yükselen alevleri gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sakarya ve Kocaeli'den çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevlerin fabrikaya sıçraması önlendi. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışması ile alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Sakarya, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın açık depolama alnındaki atık kağıtlar alev alev yandı - Son Dakika
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