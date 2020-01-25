Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika

Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu
6 saat önce
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu.
Alınan bilgiye göre, olay saat 13.45 sıralarında Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından fabrikanın ambarında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Fabrikanın ambarı yangında kısmen zarar görürken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Kurtarma görevlisinin enkaz altındaki vatandaşla konuşması kamerada! Depremden kurtarılan üniversite öğrencisi yaşadıklarını anlattı: Kedi deliğinden kurtardılar beni Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş Köy'ü depremde tamamen yok oldu