Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu - Son Dakika

Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu

6 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde fabrikanın ambarında çıkan yangın korkuya neden oldu.


Alınan bilgiye göre, olay saat 13.45 sıralarında Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından fabrikanın ambarında çıkan yangın kontrol altına alındı.


Fabrikanın ambarı yangında kısmen zarar görürken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN

Erzincan, Üzümlü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
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