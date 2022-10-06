Yangın, İMES Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde üzerinde bulunan Ekotherm isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bacasında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fabrikanın bacasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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