Fabrikanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Fabrikanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

06.10.2022 19:59

Fabrikanın bacasında çıkan yangın paniğe neden olduKOCAELİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fabrikanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir fabrikanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İMES Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde üzerinde bulunan Ekotherm isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bacasında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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