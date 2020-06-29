Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandı - Son Dakika

Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, fabrikanın bahçesinde bulunan atıklar alev aldı.
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, fabrikanın bahçesinde bulunan atıklar alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi'nde öğle saatlerinde çatı kaplaması üreten bir fabrikanın bahçesindeki atık kağıtlar, bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine Sakarya ve Kocaeli'den gelen itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangına müdahale etti. Fabrikada çalışan işçiler de söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bir işçi ise 112 Acil ekibi tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:44 Kaynak: DHA
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