Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarım aletleri üreten fabrikanın boyahanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarım aletleri üreten fabrikanın boyahanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kandıra yolu olarak bilinen D-650 Karayolu üzerinde bulunan bir tarım aletleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın boyahane kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kıs süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın boyahanesinde çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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