Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü - Son Dakika

Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü

Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler şaşkına döndü Bursa'da bir fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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