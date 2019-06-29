Fabrikanın çatısında yangın
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ambalaj fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:14 Kaynak: AA
'nın Alaşehir
ilçesinde ambalaj fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alaşehir - Sarıgöl
kara yolu Üzümlü
kavşağında İsmail Sarı
'ya ait yaş sebze meyve ambalaj üretimi yapılan fabrikanın çatısında saat 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Söndürme çalışmalarını izleyen iş yeri sahibi İsmail Sarı, çalıştıkları sırada duman görerek itfaiyeyi aradıklarını, can kaybı ya da yaralı olmamasına sevindiklerini belirtti.
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