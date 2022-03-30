SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI

30.03.2022 10:11

SİVAS'ta bir fabrikanın çatısında güneş enerji sistemi tesisatını tamir ederken tutundukları panelin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı.

SİVAS'ta bir fabrikanın çatısında güneş enerji sistemi tesisatını tamir ederken tutundukları panelin kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü kısımda pantolon üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın güneş enerji sistemi tesisatını tamir için çatıya çıkan Sedat Kılıç, İbrahim Kaynak ve Ömer Akçaban, tutundukları panelin kırılması sonucu yaklaşık 10 metreden yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI
SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI
SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI
SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI
SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI
SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI
SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI

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Fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandı Fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandı Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA, ÇATIDAN DÜŞEN 3 İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
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