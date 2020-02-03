Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü - Son Dakika

Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü

7 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boya yapmak için çıktığı fabrikanın 10 metre yükseklikteki çatısından aşağı düşen boya ustası hayatını kaybetti.

Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boya yapmak için çıktığı fabrikanın 10 metre yükseklikteki çatısından aşağı düşen boya ustası hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde bulunan bir makine fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 yaşındaki boya ustası Çetin Korkmaz, fabrikanın çatısında bulunan iskeleyi boyarken, çatıda bulunan plastik aydınlatma paneline bastı. Panelin kırılması sonucunda Korkmaz, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Korkmaz kanlar içinde kalırken, olayı gören işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri fabrikada inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ve savcı incelemelerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu
Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fabrikanın çatısından düşen boya ustası öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]