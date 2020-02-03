Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti - Son Dakika

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Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti
7 saat önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:41 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.
Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki makine fabrikasının çatısını boyayan Çetin Korkmaz (54), yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Korkmaz'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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