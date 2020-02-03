Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti - Son Dakika

Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti

7 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen boyacı öldü.

Alınan bilgiye göre, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'ndeki makine fabrikasının çatısını boyayan Çetin Korkmaz (54), yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fabrikanın çatısından düşen boyacı hayatını kaybetti

Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:41 Kaynak: AA
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